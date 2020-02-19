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19.02.2020 - 15:22 | | AA

Son dakika... Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den gelen bir son dakika haberine göre, Yarın sabah itibariyle yurt genelinde etkili olması beklenen yağışların Pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.. Genellikle yağmur, hafta sonunda iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

Son dakika... Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkede, halen  güneydoğu kesimleri üzerinde etkili olan yağışlı sisteme ilave olarak yarın sabah  saatlerinden itibaren batı bölgelerden başlamak üzere Orta Akdeniz üzerinden  gelecek yeni bir serin ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü akşam saatlerine kadar yurt genelinde etkili olması  beklenen yağışların, genellikle yağmur, hafta sonunda iç ve doğu bölgelerde karla  karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağışlı havanın, cuma günü Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusunda,  cumartesi Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağışlara sebep olduktan sonra pazar günü  yurdu terk edeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının, cuma günü batı bölgelerden başlayarak yağışla  azalacağı, ancak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin  ediliyor.

Son dakika... Meteoroloji uyardı Kuvvetli geliyor

ÜÇ BÜYÜK KENTTE HAVA

Ankara'da yarın akşam saatlerinden sonra hafif yağmur şeklinde  başlayacak yağışların, cuma günü genellikle yağmur, cumartesi günü ise karla  karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde olması bekleniyor.

İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren başlayacak yağmur  şeklindeki yağışların, cuma ve cumartesi günleri aralıklarla devam edeceği tahmin  ediliyor. Pazar günü ise İstanbul'da yağış beklenmiyor.

İzmir'de yarın sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak şeklinde  görülecek yağışların, cuma günü sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.  Hafta sonu İzmir'de yağış öngörülmüyor, havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu  olacağı tahmin ediliyor.

ÇIĞ UYARISI

Doğu bölgelerde ise (Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu  bölgesinin doğusu) mevcut yüksek kar örtüsü üzerine yeni kar yağışları  beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel çığ risklerine karşı dikkatli ve tedbirli  olunması gerekiyor.

 

 

 

 

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