28.01.2021 - 18:57 | | AA
Son dakika... Meteoroloji'den 7 il için kar uyarısı!
Gelen son dakika haberine göre; Meteoroloji, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Doğu Karadeniz'in yaklaşık 500 metre üzeri rakımlı yerlerinde yarın yoğun kar yağışı bekliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu bölgelerinde görülecek kar yağışlarının yarın sabah saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Doğu Karadeniz'in yaklaşık 500 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar (15-45 santimetre) şeklinde olması öngörülüyor.
Buzlanma ve don olayı, çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Bakan Selçuk'tan Samsun'daki kadın cinayetine ilişkin açıklamaAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun'da, kaybolduktan 42 gün sonra ormanlık alanda ölü bulunan Arzu Aygün cinayetiyle ilgili, "Elbetteki davaya müdahil olacağız. Katilin en ağır cezayı alması için her daim Bakanlık olarak da bu süreci, hukuki ve adli süreci de takip edeceğiz." dedi.