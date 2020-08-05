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05.08.2020 - 12:40 | | DHA

Son dakika... Meteoroloji'den bir kente flaş uyarı! 10 derece birden düşecek

Antalya’da bugün 39 derece olan hava sıcaklığının 5 gün boyunca kademeli olarak 10 derece düşmesi beklenirken, pazar günü ise sağanak bekleniyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yurt genelinde yarından itibaren düşmeye başlıyor. Mevsim normallerinin 5 derece üzerinde seyrettiği turizm kenti Antalya'da ise sıcaklık bugün 39 derece ölçüldü. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte hava sıcaklığının 5 gün boyunca kademeli azalarak, pazar günü 29 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Pazar günü ise yurdun büyük bölümünde hakim olması beklenen gök gürültülü sağanağın Antalya'da da etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin kent merkeziyle birlikte 19 ilçede hakim olması bekleniyor.

 

 

Kartal Aydos'ta orman yangını!Son dakika gelen habere göre; İstanbul Aydos'da ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri yangını 1 saatte kontrol altına aldı.
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