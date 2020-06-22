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22.06.2020 - 09:03 | | AA

Son dakika... Meteoroloji'den flaş uyarı! Sağanak devam edecek

Gelen bir son dakika haberine göre, Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz  ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Isparta, Burdur, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Son dakika... Meteoroloji'den flaş uyarı! Sağanak devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün ülke geneli  parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Isparta, Burdur, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer  yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri  civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra  orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi  bekleniyor.

 

 

 

 

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