16.01.2021 - 11:47 | | DHA
Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul için yoğun kar uyarısı: 20-40 cm...
Meteoroloji, Marmara bölgesi için yoğun kar uyarısı yaparken İstanbul'daki kar kalınlığının 20-40 cm arasında beklendiğini açıkladı.
Meterololoji Genel Müdürlüğü Marmara bölgesi için yoğun kar uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, "Marmara Bölgesinde bugün genellikle yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra bölge genelinde, kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte kar yağışına döneceği, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde bu gece ve yarın yoğun kar (20-40 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Sürücülerini kabusu olan yol! 'Bubi tuzağı gibi'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Esenyurt'ta döner kavşakta yaptığı yeni düzenleme sürücülerin kabusu oldu. Döner kavşağa gelen bazı sürücüler hiçbir trafik işareti göremeyince her araçlarının ön lastikleri beton blokların üzerine çıkmaya başladı. Kaza yapanlardan Mustafa Arıkan "Yol çalışması bubi tuzağı gibi" dedi.