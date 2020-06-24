24.06.2020 - 11:25 | | DHA
Son dakika... Milli Eğitim Bakanı duyurdu! 5 milyonu aşkın öğrenciye dağıtılacak
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul 1,2,3. sınıf düzeyindeki tatil kitaplarıyla ilgili, '22 bin 700 civarında okulumuzda 5 milyon 230 bin civarındaki öğrencilerimize ulaştırılacak' dedi.
İlkokul 1,2,3. sınıf düzeyindeki tatil kitaplarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. Bakan Selçuk, '22 bin 700 civarında okulumuzda 5 milyon 230 bin civarındaki öğrencilerimize ulaştırılacak' açıklamasında bulundu.