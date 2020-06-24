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24.06.2020 - 11:25 | | DHA

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı duyurdu! 5 milyonu aşkın öğrenciye dağıtılacak

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul 1,2,3. sınıf düzeyindeki tatil kitaplarıyla ilgili, '22 bin 700 civarında okulumuzda 5 milyon 230 bin civarındaki öğrencilerimize ulaştırılacak' dedi.

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı duyurdu! 5 milyonu aşkın öğrenciye dağıtılacak

İlkokul 1,2,3. sınıf düzeyindeki tatil kitaplarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. Bakan Selçuk, '22 bin 700 civarında okulumuzda 5 milyon 230 bin civarındaki öğrencilerimize ulaştırılacak' açıklamasında bulundu.

Selin vurduğu araçlar kurtarılmayı bekliyorGelen son dakika haberine göre, İstanbul'da dün etkili olan ve Esenyurt'ta sele yol açan şiddetli yağmur dolayısı ile bir konteyner galerisinde toprak kayması meydana geldi.
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