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05.06.2020 - 11:17 | | milliyet.com.tr

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı paylaştı:Üretime başlandı, güle güle kullanın

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çocuklar için özel maske üretildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Selçuk açıklamasında, 'Salgın sürecinde adeta bir fabrika gibi çalışan Olgunlaşma Enstitüleri, çocukların renkli dünyalarına özel maskeler tasarlayarak seri üretime başladı' dedi.

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı paylaştı:Üretime başlandı, güle güle kullanın

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklaması şöyle;

Salgın sürecinde adeta bir fabrika gibi çalışan Olgunlaşma Enstitüleri, çocukların renkli dünyalarına özel maskeler tasarlayarak seri üretime başladı

Üretim maliyetiyle Olgunlaşma Enstitülerimizin http://epttavm.com mağazalarında

Sağlıkla, güle güle kullanın çocuklar

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı paylaştı:Üretime başlandı, güle güle kullanın

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