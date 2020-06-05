05.06.2020 - 11:17 | | milliyet.com.tr
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı paylaştı:Üretime başlandı, güle güle kullanın
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çocuklar için özel maske üretildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Selçuk açıklamasında, 'Salgın sürecinde adeta bir fabrika gibi çalışan Olgunlaşma Enstitüleri, çocukların renkli dünyalarına özel maskeler tasarlayarak seri üretime başladı' dedi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklaması şöyle;
Salgın sürecinde adeta bir fabrika gibi çalışan Olgunlaşma Enstitüleri, çocukların renkli dünyalarına özel maskeler tasarlayarak seri üretime başladı
Üretim maliyetiyle Olgunlaşma Enstitülerimizin http://epttavm.com mağazalarında
Sağlıkla, güle güle kullanın çocuklar