04.07.2020 - 13:24 | | AA
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar: Vazgeçmemiz söz konusu değil!
Milli Savunma Bakanı Akar, Libya'da Mehmetçik'le bir araya geldi, Orta Akdeniz'de görev yapan Türk Deniz Görev Grubu gemisi TCG Giresun'u ziyaret etti
Hulusi Akar'ın açıklamaları şöyle:
"Uluslararası hukuk, adalet neyi gerektiriyorsa bu manada buradayız. Libyalı kardeşlerimizle beraberiz. Bundan da vazgeçmemiz söz konusu değil. (Fransız gemisinin taciz edildiği iddiası) Askeri değil politik birtakım hesaplar peşinde yapılan kumpaslar. Fransa Türkiye'den özür dilemeli."