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11.03.2020 - 14:37 | | AA

Son dakika... Miran Diren kod adlÄ± PKK'lÄ± teslim oldu!

Gelen bir son dakika haberin gÃ¶re, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ailelerin desteÄŸiyle jandarmanÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ ikna Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu bir terÃ¶ristin ÅžanlÄ±urfa'da gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim olduÄŸunu bildirdi.

Son dakika... Miran Diren kod adlÄ± PKK'lÄ± teslim oldu!

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, emniyet ve jandarma birimlerinin,Â  ailelerin de desteÄŸiyle yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ ikna Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucu bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ndeÂ  Ã§Ã¶zÃ¼lme devam ediyor.

Bu kapsamda, Ä°stanbul Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerinin iknaÂ  Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla, 2015'te terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne katÄ±lan "Miran Diren" kod adlÄ± Ã¶rgÃ¼t mensubuÂHasan Dere, Suriye Ã¼zerinden geldiÄŸi ÅžanlÄ±urfa Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na teslimÂ  oldu.

BÃ¶ylece bu yÄ±l ikna yoluyla teslim olan terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 58'e yÃ¼kseldi.

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ErdoÄŸan için corona virüs önlemi! AdÄ±m adÄ±m takip ettiCumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan AK Parti grup toplantÄ±sÄ± için TBMM'deydi. Ancak bugün bir kiÅŸi daha dikkat çekti. Özel bir termal kamerayla bir ekip, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n etrafÄ±ndaki kalabalÄ±ÄŸÄ± kesintisiz ÅŸekilde izlemeye devam etti.
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