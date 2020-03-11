Son dakika... Miran Diren kod adlÄ± PKK'lÄ± teslim oldu!

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, emniyet ve jandarma birimlerinin,Â ailelerin de desteÄŸiyle yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ ikna Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucu bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ndeÂ Ã§Ã¶zÃ¼lme devam ediyor.

Bu kapsamda, Ä°stanbul Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerinin iknaÂ Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla, 2015'te terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne katÄ±lan "Miran Diren" kod adlÄ± Ã¶rgÃ¼t mensubuÂHasan Dere, Suriye Ã¼zerinden geldiÄŸi ÅžanlÄ±urfa Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na teslimÂ oldu.

BÃ¶ylece bu yÄ±l ikna yoluyla teslim olan terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 58'e yÃ¼kseldi.

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