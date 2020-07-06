06.07.2020 - 10:46 | | milliyet.com.tr
Son dakika... MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam ediyor. Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.