14.07.2020 - 15:15 | | milliyet.com.tr
Son dakika... MSB duyurdu! Türk-Rus ortak devriyesine terör saldırısı
Son dakika gelen habere göre; Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Rusya ortak devriyesi esnasında teröristler tarafından bombalı araçlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda iki araçta hasar geldiği belirtilirken can kaybının yaşanmadığı açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
İdlib’te barış ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çabaları sekteye uğratmayı amaçlayan teröristlerce, 21’inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergâhında bombalı araç saldırısı düzenlenmiştir.
Saldırıda konvoyda görevli iki araçta kısmi hasar meydana gelmiş, can kaybı yaşanmamıştır.
TR-RF Mutabakatı çerçevesinde icra edilen Birleşik Devriye Faaliyetlerine gerekli tüm tedbirler alınarak kararlılıkla devam edilecektir.
Tekirdağlıların su çilesi! 10 gündür su yok!Tekirdağ Malkara'nın Allıışık Mahallesi'ndeki evlerde, yaklaşık 10 gündür su yok. Vatandaşlar, araç ve traktörlerle yaklaşık 2 kilometre mesafedeki çeşmeye giderek, bidonlarla evlerine su taşıyor. Mahalle halkından Erdal Engin, kendileri ve hayvanların susuz kaldığını belirterek, "Açlıktan değil susuzluktan öleceğiz" dedi.