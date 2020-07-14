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14.07.2020 - 15:15 | | milliyet.com.tr

Son dakika... MSB duyurdu! Türk-Rus ortak devriyesine terör saldırısı

Son dakika gelen habere göre; Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Rusya ortak devriyesi esnasında teröristler tarafından bombalı araçlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda iki araçta hasar geldiği belirtilirken can kaybının yaşanmadığı açıklandı.

Son dakika... MSB duyurdu! Türk-Rus ortak devriyesine terör saldırısı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İdlib’te barış ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çabaları sekteye uğratmayı amaçlayan teröristlerce, 21’inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergâhında bombalı araç saldırısı düzenlenmiştir.

Saldırıda konvoyda görevli iki araçta kısmi hasar meydana gelmiş, can kaybı yaşanmamıştır.

TR-RF Mutabakatı çerçevesinde icra edilen Birleşik Devriye Faaliyetlerine gerekli tüm tedbirler alınarak kararlılıkla devam edilecektir.

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