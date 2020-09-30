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30.09.2020 - 17:08 |

Son dakika... MSB'den Ermenistan'ın SİHA iddiasına yalanlama

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Ermenistan resmi hesaplarından Türk uçak ve SİHA'larının kendilerine karşı kullanıldığına dair kanıta dayanmayan yalan iddialarda bulunulduğu belirtilerek, 'Bunlar Ermenistan'ın karşısında Türkiye'nin olduğu algısı yaratarak, arkasındaki desteği arttırma maksatlı kara propagandasından başka bir şey değildir' ifadesi kullanıldı.

Son dakika... MSB'den Ermenistan'ın SİHA iddiasına yalanlama

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ermenistan resmi hesaplarından kendisine karşı Türk uçaklarının ve İHA/SİHA'larının kullanıldığına dair hiçbir kanıta dayanmayan yalan iddialarda bulunulmaktadır. Bunlar Ermenistan'ın karşısında Türkiye'nin olduğu algısı yaratarak, arkasındaki desteği arttırma maksatlı kara propagandasından başka bir şey değildir."

Bu iddiaların kendi destekçileri hariç kimse tarafından ciddiye alınmadığı vurgulanan açıklamada, "Diğer taraftan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak azim ve kararlılığa sahip olduğunu geçtiğimiz birkaç günde tüm dünyaya göstermiştir." değerlendirmesi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'ne video mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.
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