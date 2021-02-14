14.02.2021 - 14:48 | | milliyet.com.tr
Son dakika... MSB'den flaş açıklama! Gara'da 53 terörist etkisiz hale getirildi
Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53'e yükseldi
Afganistan’da akaryakıt tankeri patladı: Türk plakalı TIR'lar zarar gördü!Afganistan’ın İran sınırına yakın İslam Kale kenti bölgesinde dün akaryakıt yüklü bir tankerin sebebi bilinmeyen bir şekilde patlaması sonucu, aralarında Türk plakalı 18 TIR’ın da bulunduğu onlarca TIR zarar gördü. Türk görgü tanıkları alevlerin yakındaki diğer tanker ve TIR’lara sıçraması sonucu art arda patlama meydana geldiğini söyledi. Afganistan makamları ölü ve yaralı sayısı hakkında açıklama yapmadı. Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği, TIR’ları zarar gören Türk vatandaşlarını otele yerleştirdi.