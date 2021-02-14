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14.02.2021 - 14:48 | | milliyet.com.tr

Son dakika... MSB'den flaş açıklama! Gara'da 53 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53'e yükseldi

Son dakika... MSB'den flaş açıklama! Gara'da 53 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu.

Son dakika... MSBden flaş açıklama Garada 53 terörist etkisiz hale getirildi

Afganistan’da akaryakıt tankeri patladı: Türk plakalı TIR'lar zarar gördü!Afganistan’ın İran sınırına yakın İslam Kale kenti bölgesinde dün akaryakıt yüklü bir tankerin sebebi bilinmeyen bir şekilde patlaması sonucu, aralarında Türk plakalı 18 TIR’ın da bulunduğu onlarca TIR zarar gördü. Türk görgü tanıkları alevlerin yakındaki diğer tanker ve TIR’lara sıçraması sonucu art arda patlama meydana geldiğini söyledi. Afganistan makamları ölü ve yaralı sayısı hakkında açıklama yapmadı. Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği, TIR’ları zarar gören Türk vatandaşlarını otele yerleştirdi.
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