Son dakika... Müge Anlı'da büyük şok! Cinayeti itiraf etti

İstanbul’da 15 Eylül 2019 tarihinde kaybolan 4 çocuk annesi 34 yaşındaki Z. G., yakınları tarafından her yerde aranıyordu. En son sevgilisi E. B. ile görüştüğü bilinen genç kadının ablaları, Müge Anlı’ya konuk olmuştu. Kayıp olayını Müge Anlı’nın gündeme taşımasının ardından yapılan araştırmada, Z. G.’nin öldürüldükten sonra Çatalca’da ormanlık alana atıldığı ortaya çıkmıştı.

Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamada, gözaltındaki sevgili E. B.’nin İstanbul Emniyeti’ndeki ifade işlemleri sırasında cinayeti itiraf etti duyurdu. Katil zanlısı E. B. İtirafında, “Z.G. ile o gün birlikteydik. Tartıştık. Z.G, arabadaki bıçakla intihar etmek istedi. Ona müdahale ettim. Ancak bir kaza oldu. Kalbinden bıçaklandı. Ben de öldüğünü anlayınca Çatalca’da arabadan attım” dedi.

Adliyeye sevk edilen katil zanlısı, kalbinden bıçakladığı sevgilisi Z. G. için Müge Anlı’ya, “Onu çok sevmiştim. Çok aşık oldum” demişti.