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21.08.2020 - 14:53 | | DHA

Son dakika | Müjdesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

Son dakika gelen habere göre; Cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çıkışta vatandaşlar sevgi gösterisi düzenledi. Namaz sonrası Erdoğan Dolmabahçe'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı için Eyüpsultan Camii'nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı için Eyüpsultan Camii'nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı için Eyüpsultan Camii'nde
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Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 13.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan, cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geçti. Erdoğan’a cuma namazında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. Erdoğan cami çıkışında vatandaşları selamladı.

Cami çıkışı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Erdoğan'ın aracına bindiği sırada vatandaşların tekbir getirmesi dikkat çekti.

Son dakika | Müjdesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğana sevgi seli

Son dakika | Müjdesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğana sevgi seli

Erdoğan, kendisine plastik güvercin gösteren ve “Yerli ve milli" diyen bir vatandaşla konuştu. Erdoğan plastik güvercine imza attı. 

"MÜJDE VERECEĞİZ"

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılışında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de yeni bir dönemin başlayacağını belirterek, 'Cuma günü tüm milletimize bir müjde vereceğiz. Biz de bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum' demişti.

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Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını bekliyor! Erdoğan Dolmabahçe'deTürkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 15.00'te yapacağı açıklamaya kilitlendi. Cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'ye geçti.
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