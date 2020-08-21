BİST1.1340.63EURO8.53-1.44USD7.23-0.85ALTIN450.10-1.50
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan Albayrak ilk fotoğrafı paylaştı!
    ABONE OL
    21.08.2020 - 13:18 | | AA

    Son dakika: Bakan Albayrak ilk fotoğrafı paylaştı!

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açıklanacak müjdeye ilişkin "#MüjdelerOlsun" etiketiyle paylaşımlarda bulundu.

    Son dakika: Bakan Albayrak ilk fotoğrafı paylaştı!

    Albayrak, ilk paylaşımında, "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes. Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!" sözlerini paylaştı.

    Albayrak'ın "Haydi Bismillah" yazarak yaptığı ikinci paylaşımında ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile çekilmiş fotoğrafı yer aldı. Fotoğrafta, iki Bakanın bir uçakta olduğu görüldü.

    Albayrak, her iki paylaşımında da "#MüjdelerOlsun" etiketini paylaştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 15.00'te yapacağı müjde açıklamasına ilişkin "Şu anda bu müjdenin hayalleri, rüyası içerisindeyiz. İnşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

    Albayrak da "Hakikaten Türkiye için bir eksen değişikliği, değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak, önemli bir haber olacak." değerlendirmesinde bulunmuştu. 

    Son dakika: Bakan Albayrak ilk fotoğrafı paylaştı

    Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
    İlgili Haber
    Bakan Albayrak'tan 'müjde' mesajı
    Zonguldak halkı heyecanla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini bekliyor!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 15.00'te açıklayacağı müjde, Fatih Sondaj Gemisi’nin sondaj faaliyetini sürdürdüğü noktaya en yakın il olan Zonguldak'ta heyecanla bekleniyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MEB'den okul öncesi eğitim kararı! Yazı gönderildi

    MEB'den okul öncesi eğitim kararı! Yazı gönderildi

    EYT'li, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! Artık kimse yapamaz...

    EYT'li, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! Artık kimse yapamaz...

    Bülent Kahraman istifayı anlattı: Gıyabımda alınmış bir karardı

    Bülent Kahraman istifayı anlattı: Gıyabımda alınmış bir karardı

    Bekçi alım şartları neler? 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için 400 alım...

    Bekçi alım şartları neler? 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için 400 alım...

    Sıradaki Haber