Son dakika... Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı ve Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıkladığı

"Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 87 bin 223 test yapıldı, 1303 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 1002 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 233 bin 915'e çıktı.

Toplam test sayısı 5 milyon 969 bin 629, vaka sayısı 253 bin 108, vefat sayısı 6 bin 39 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 719, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Vaka sayımız, 1300’ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla. Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun. Bu tabloyu, ihmallerin ve tedbirlerin belirlediğini unutmayın."





SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'NIN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI...



Son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık.



Artışlar bizi yıldırırsa zafer uzar. Sizi dirayetli ve inançlı olmaya davet ediyorum. Salgınla mücadelemiz başarıyla sürüyor.



Tarihte düz çizgi halinde seyreden salgın olmamıştır. Önemli olan mücadelede istikrardır.



Günlük test sayımız dün 82 bin olarak gerçekleşti.



4 FİRMA ANTİ VİRAL İLACIN YERLİ ÜRETİMİNE BAŞLADI



Corona virüs vakalarında evde tedavide yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Hekimlerimiz 'Teletıp' denilen sistem sayesinde hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak.

İlaç giderleri devlet tarafından karşılanmaktadır. İlaç tedariğinde bir sorun yoktur. Anti viral ilacın yerli üretimine 4 firma tarafından başlanmıştır.



Dün ağır hasta sayımız 686'ya ulaştı.



Vaka tablosunda vefat sayılarında sağlıklı bir insanın asla bilemeyeceği çırpınışlar var.

Biz corona virüs tedbirlerine uyurken sadece hastalığın yayılmasını önlemiyoruz, vefat sayısını azaltıyoruz.



"FİLYASYON ÇALIŞMAMIZ DÜNYA BASININDA GÜNDEM OLDU"



Türkiye salgınla mücadelde filyasyon çalışmasının büyük etkisini gördü. Filyasyon çalışmamız dünya basınında gündem oldu. Her filyasyon ekibimizde 1 hekimi görevlendirdik. Sivas ve Urfa'da kısa bir süre yaşanan hasta yoğunluğu dışında başka bir sorun yaşanmamıştır. Kovid-19 ve diğer hastalıklar dahil olmak üzerine servis yatağı doluluk oranı %53.3'tür. Sağlık çalışanlarımız sağlık hizmetimiz ihtiyaca cevap verecek güçtedir.



Şu ana kadar vaka sayıları dikkat çeken illerle haftada 2 kere toplantı gerçekleştiriyoruz.



Temaslı zincirinde olduğu bilinen kişilere ulaşma oranımız son 45 gün içinde yüzde 98,9'dur.



HES KODU KULLANANLARIN SAYISI 25 MİLYONU GEÇTİ



Bakanlığımız HES uygulaması yaptı. Uygulamayı kullanan kişi sayısı 25 milyonu geçti. Pilot bölge olan Kırıkkale'de uygulanan özellik ay sonu tüm yurtta hizmete girecek. Mobil uygulamadaki riskli olan alan özelliği, gittiğiniz toplu mekanlarda karekod uygulamasıyla size bilgi verecek. Yakın zamanda orada bir corona virüs temaslı biri bulunmuş mu onu öğreneceksiniz.



10 Şehirde vaka sayıları düştü, 12 şehirde stabil hale geldi, 7 ilde mücadelemiz devam ediyor



Salgınla mücadelemizi hep bir görev dağılımı içinde yürüttük. Amacımız insan sağlığını korumak ve bu süreci en acı ile atlatmak.



Türkiye'nin salgınla mücadelesine başarısızlık etiketi yapıştırmaya çalışan varsa ya salgının ne anlama geldiğini bilmiyor ya da bildiği kadarını da siyaseten unutmayı tercih ediyor.



OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM

Okullarda yüz yüze eğitime geçilecek tarih önem arz ediyor. Sonbaharda grip vakaları artmış olacak.Çok dikkatli olmanızı rica ediyorum. Corona virüs ile gribin bulaşma yolu aynıdır. Aynı tedbirlerle ikisini de önleyebilirsiniz.



ZATÜRRE ORANI AZALIYOR

Zatürre oranımız özellikle son dönemde giderek azalmakta. Elimizde yeterli miktarda artık Türkiye'de üretilen ilacın olduğunu söyleyebilirim. Bu ilacı erken dönemde artık ayakta da başlamayı uygun gördük ve başladık. Erken dönemde bu ilaçları ne kadar erken başlarsak pinomani oranının azaldığını görüyoruz.



PNÖMONİ SAYILARINI AÇIKLADI

Konya'da geçen ay %27.06 olan oran son hafta %12.51'e son 3 gün %10.42'ye kadar düştü. Özellikle ilaç kullanımı bayramdan bu yana artış gösterdiği için. İzmir'de geçen ay %13 olan oran son hafta 7.78'e son 3 gün 6.17'ye indi. İstanbul'da son hafta %4.28'e son 3 gün %3.67'ye kadar düşmüş oldu. 12.1 olan oran son hafta 5.61'e son 3 gün ise 4.57'ye kadar düşmüş oldu.

SORU - CEVAP



(Okullar ne zaman açılacak?) 21 Eylül'de okulların açılmasından yana bir yaklaşım içindeyiz. Bu konuşulduğu gibi kademeli olarak olur. Bazı sınıfların bir şekilde eğitime başlaması gerekiyor.

(SMA Hastaları) SMA Tip-1, Tip-2, Tip-3 ilaçlarına erişimde hiçbir sorun yaşanmayacak. SMA hastaları için bir ilaç daha ruhsatlandırıldı. Bu ilaca erişimi de kolaylaştıracağız.



(Tanı kitleri) Bakanlık 9,8 TL'nin üzerinde herhangi bir yerli kit alımı yapmamıştır. İnsanları yanıltmayalım. Bu kadar net söylüyorum. Bu fiyattan veren başka kuruluşlarda vermedi. Kitin arkasında nasıl küresel oyunların oynandığını çok iyi biliyorum. Kitap yazılır. Kimler nerede ne konuşuğunu arkasında ne hesap ettiğini de iyi biliyorum.



(Aşı çalışmaları) Aşı için ülkemizde toplam 13 çalışma var. 3 çalışmada ileri aşamada, hayvan deneyleri bitti.



(Grip aşısı) Kimlerle aşı yapılma zorunluluğu var, covid döneminde kimler daha riskli oluyor bununla ilgili çalışma yapıyoruz. Bununla ilgili duyuru yapacağız. Zorunlu olarak olanlara biliyorsunuz ücretsiz yapıyoruz.



(65 yaş için tedbirler) 65 yaş üzeri için genel anlamda bir kısıtlama yok. Riskli illerde kararlar alınabilir. İllerde alınması gereken bir kısıtlama olacaksa iller alabiliyor. 20'ye yakın ilimizde farklı şekilde alındığını biliyorsunuz.



(Sağlık çalışanlarına ek ödeme) Aile hekimlerimize de 1 Ağustos itibariyle Kovid-19 hastası takibi esas alınarak bir ek ödeme yapılacak.



Bizim gibi filyasyon yapan bir ülke yok gibi. Temas taraması yapıyoruz. Zatüre oluşumunu engellememiz gerekiyor ki hastaneye gelen hasta sayımız azalsın.



(Virüs mutasyona uğruyor mu?) Bugüne kadar yapılan çalışmalardan mutasyona uğradığını biliyoruz. Virüs virülansını daha kaybetmedi, etkisi devam ediyor. Yazın bu virüsün etkisini kaybedeceğini düşünüyorsanız düşünmeyin demiştik.





