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17.09.2020 - 14:09 | | AA

Son dakika... Osman Baydemir hakkında kırmızı bülten

Gelen son dakika haberine göre; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışındaki HDP'li Osman Baydemir hakkında kırmızı bülten ve iade talebini Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

Son dakika... Osman Baydemir hakkında kırmızı bülten

Hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye olma" suçundan soruşturma açılan ve yurt dışında olduğu değerlendirilen Osman Baydemir ile ilgili hazırlanan Kırmızı Bülten talebi ve İade Talepnamesi Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

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