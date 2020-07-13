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13.07.2020 - 10:35 | | AA

Son dakika... ÖSYM Başkanı açıkladı! ALES sonuç açıklanma tarihi değişti

Gelen bir son dakika haberine göre, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, adayların lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimde 16 Eylül olarak ilan ettikleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) sonuç açıklama tarihinin 7 Eylül olarak güncellendiğini bildirdi.

Son dakika... ÖSYM Başkanı açıkladı! ALES sonuç açıklanma tarihi değişti

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"16 Ağustos tarihinde uygulayacağımız ALES'e girecek adaylarımızın  lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce  takvimimizde 16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül  olarak güncellenmiştir. Adaylarımız için hayırlı olmasını dilerim."

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