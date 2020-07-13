13.07.2020 - 11:35 | | DHA
Son dakika: ÖSYM'den 'KPSS başvurusu' hatırlatması
Son dakika gelen habere göre; Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans başvurularının bugün saat 23.59'da sona ereceğini hatırlattı.
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2020 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) için başvurular bugün sona erecektir. İnternet aracılığıyla bireysel başvurular bugün saat 23.59'da sona erecektir” denildi.
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