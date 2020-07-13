Son dakika: ÖSYM'den 'KPSS başvurusu' hatırlatması

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2020 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) için başvurular bugün sona erecektir. İnternet aracılığıyla bireysel başvurular bugün saat 23.59'da sona erecektir” denildi.