MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: ÖSYM'den 'KPSS başvurusu' hatırlatması
ABONE OL
13.07.2020 - 11:35 | | DHA

Son dakika: ÖSYM'den 'KPSS başvurusu' hatırlatması

Son dakika gelen habere göre; Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans başvurularının bugün saat 23.59'da sona ereceğini hatırlattı.

Son dakika: ÖSYM'den 'KPSS başvurusu' hatırlatması

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2020 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) için başvurular bugün sona erecektir. İnternet aracılığıyla bireysel başvurular bugün saat 23.59'da sona erecektir” denildi.

Son dakika: ÖSYMden KPSS başvurusu hatırlatması

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
ÖSYM Başkanı açıkladı! ALES sonuç açıklanma tarihi değişti
15 Temmuz gazisi anlattı! "O geceyi anlattığım zaman kalbim ürperiyor"15 Temmuz hain darbe girişiminde Saraçhane'deki olaylarda açılan ateş sonrasında sağ kaşının üzerine gelen iki şarapnel parçasıyla yaralanan 49 yaşındaki Şerife Özkara, "O geceyi anlattığım zaman kalbim ürperiyor" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Darbe girişiminin 'sır kutusu': Adil Öksüz

Darbe girişiminin 'sır kutusu': Adil Öksüz

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Son durumu canlı yayında anlattı!

Son durumu canlı yayında anlattı!

15 Temmuz mesajları ve sözleri! 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri

15 Temmuz mesajları ve sözleri! 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri

Sıradaki Haber