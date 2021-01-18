2021 ÖSYM sınav takvimi açıklandı! YKS, ALES, DGS, KPSS, YDS 2021 ne zaman yapılacak?

2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavların tarihleri belli oldu. ÖSYM yaptığı son dakika açıklamasında 2021 yılı sınav takvimini resmi internet sitesi üzerinden erişime açtı. Yapılan açıklamaya göre kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda sınav takviminde güncelleme yapılacaktır denildi.

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YKS NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre 2021 YKS 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.