18.01.2021 - 16:54 |
2021 ÖSYM sınav takvimi açıklandı! YKS, ALES, DGS, KPSS, YDS 2021 ne zaman yapılacak?
ÖSYM sınav takvimini açıkladı. Milyonlarca öğrenci ve adayın merakla beklediği 2021 sınav takvimi belli oldu. Peki, sınav tarihleri ne? İşte YKS, KPSS, ALES, DGS, YDS ve diğer sınavların tarihleri.
2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavların tarihleri belli oldu. ÖSYM yaptığı son dakika açıklamasında 2021 yılı sınav takvimini resmi internet sitesi üzerinden erişime açtı. Yapılan açıklamaya göre kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda sınav takviminde güncelleme yapılacaktır denildi.
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YKS NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre 2021 YKS 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Toplantıya damga vuran an! Mesut Özil sorusu...Gelen son dakika haberine göre; Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Ankara'ya resmi ziyarette bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla basın açıklaması yaptı. Bakan Çavuşoğlu, 'Avrupa'dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde (AB'yle ilişkilerde) daha pozitif atmosfer içindeyiz. Vize serbestisi hayata geçebilir, bu bir sözdür' ifadelerine yer verdi. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, 'Onun da benim de çocukluk takımımız. Büyük mutluluk duyuyorum. Türk futbolunun gelişmesine katkı sağlayacaktır. Umarım yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine de itiraz etmezsiniz' dedi.