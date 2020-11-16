Son dakika... PKK telsizinde isyan! Karayılan'a hakaretler yağdırıp firar etti

TSK'nın başarılı operasyonları sonucu büyük kayıplar veren PKK'nn çöküş ve dağılma sürecine girmesi, elebaşları ile teröristleri de birbirine düşürdü. İşte terör örgütü PKK'da yaşanan kaosun detayları...

25 YAŞINDAKİ TERÖRİST KAOSUN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Terör örgütünde yaşanan kavga, kaçış ve infaz kararları teslim olan teröristlerin ifadelerine yansıdı. Bir milyon lira ödüllü turuncu kategoride aranan, PKK'nın sözde Van Başkale Sorumlusu "Şevger Başkale" kod adlı terörist Vedat Demir (25)'in grubunda bulunan teröristlerden 21'i, TSK operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi.

İNFAZ EMRİ VERİLEN TERÖRİST, KARAYILAN'IN TELSİZİNE GİRİP HAKARETLER YAĞDIRDI

Bu durumdan Vedat Demir'i sorumlu tutan, örgüt elebaşlarından Murat Karayılan, verdiği talimatları yerine getirmediği suçlamasıyla Demir hakkında ölüm emri verdi. Durumu öğrenince örgütten kaçan Demir, ardından Kandil'deki örgüt ana karargâhındaki "Roj" kod adlı telsiziyle bağlantıya geçerek, Karayılan'a hakaretler yağdırdı.

'HEPİNİZİN CANI CEHENNEME' DEDİ KAÇTI

Üç hafta önce Kandil'den kaçarak sınır hattında teslim olan "Muzur Madur" kod adlı Ö.K. (24), istihbarat birimlerinin hazırladığı rapordaki ifadesinde şunları anlattı:

DUYAN TERÖRİSTLER ANLATTI

O gece istasyonda nöbetçiydim. Telsiz kodundan ve sesinden tanıdığım Vedat Demir anons edip, "Cemal Başkan'a (Murat Karayılan) notum var. Sonunda sende ölüm korkusu yaşamaya başladın alçak adam. Ölenler şimdi mi umurunda oldu. Sen ve diğerlerinin derdi, ölenler çoğaldıkça sıranın size geldiğini anladınız. Size inandığım için ben de sizin kadar alçağım. Hepinizin canı cehenneme" diyerek, telsizi kapattı. Sonra da firar ettiğini öğrendik.

LİDER KADRODA ÖLÜM KORKUSU VAR

Askeri operasyonlarda verilen kayıplar lider kadroya da panik ve ölüm korkusu yaşatmaya başladı. Özellikle son dönemde Kandil ve Şengal bölgesinde nokta atışlarıyla örgüt için önemli adamlar öldürüldü. Elebaşları kayıplarda hep grup ve bölge sorumlularını suçlayınca kendi aralarında da sık sık kavgalar yaşanmaya başladı. 'Senin adamın beceriksiz', 'senin sorumlun 3 koyuna bile sahip olamıyor' şeklinde birbirlerini suçluyorlar.

SABAH