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03.03.2020 - 11:57 | | DHA

Son dakika! Resmen açıklandı İşte İngiliz ajanı Le Mesurier'in ölüm nedeni...

İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'ın ölümüne ilişki yürütülen soruşturmada "yüksekten düşme neticesinde ölüm" gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

Son dakika! Resmen açıklandı İşte İngiliz ajanı Le Mesurier'in ölüm nedeni...

İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında güvenlik kameralarını inceleyen savcılık, olay yeri inceleme verileri ve Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda olayın "yüksekten düşme" nedeniyle meydana gelen ölüm olduğuna karar verdi.

Savcılıkça, olayın bir başkası tarafından gerçekleştirildiğine dair delil olmadığından, üçüncü kişilere atfı kabil kusurun bulunmadığını belirtilerek, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Savcılık, soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve o dönem konulan yurtdışına çıkış yasağı daha sonra kaldırılan eşi Emma Hedvig Christina Winber'a da takipsizlik kararı verdi.

 

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