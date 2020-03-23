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23.03.2020 - 01:07 | | AA

Son dakika | Sağlık Bakan Fahrettin Koca'dan resmi açıklama: Bugün 9 can kaybı, 289 da yeni vaka var

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle bugün 9 kişinin vefat ettiğini, hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini bildirdi.

 

Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yeni hayatlar kaybedildiğini, vaka sayılarının arttığını belirtti.

"Mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla salgının önünü kesmiş oluyoruz." ifadesini kullanan Koca, "Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var." bilgisini paylaştı. Fahrettin Koca, "Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar." çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldı, 1236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, 'yok' dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek."

 

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