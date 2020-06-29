Son dakika... Sağlık Bakanı Koca paylaştı! Corona virüs tedbirlerinden bugün kaç netin var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında "Koronavirüs tedbirlerinden bugün kaç netin var? İşi sıkı tutmaya devam edelim." sözleriyle hem hafta sonu YKS sınavına vurgu yaptı hemde düşündürdü. İşte o tweet;