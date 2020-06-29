29.06.2020 - 14:37 |
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca paylaştı! Corona virüs tedbirlerinden bugün kaç netin var?
Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı corona virüsle ilgili paylaşımda bulundu. Dakikalar içerisinde etkileşim alan tweet, hem düşündürdü hem de tedbirleri bir kez daha hatırlattı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında "Koronavirüs tedbirlerinden bugün kaç netin var? İşi sıkı tutmaya devam edelim." sözleriyle hem hafta sonu YKS sınavına vurgu yaptı hemde düşündürdü. İşte o tweet;