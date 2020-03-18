Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Türkiye'de ilk ölüm gerçekleşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları...



Bu saatlerde yine buluştuk. O gün aldığımız tedbirlerle 90 gün direndiğimizi ifade etmiştik. Olayın Çin'de ortaya çıktıktan sonra ciddiyetini ilk fark eden ülkelerden olduk. Türkiye'nin kendini tümden yalıtması imkan dışıydı. Size 7 gün önce ilk vakayı bildirmiştim.



Virüs solunum yolu üzerinden bulaşıyor. Temas virüse aradığı fırsatı sunuyor. Kalabalık ortamlar en tehlikeli.



Çocuklar ve gençler kolayca kapıyor ama hastalık görülmüyor. Ölüme neredeyse rastlanmıyor. Yetişkinlerde ise yaşa göre değişebiliyor.

Ölüm oranı sanılanın altındadır. Ağır seyreden kişiler direnci düşük ve başka hastalığı kişilerdir. Yaşlılar yine risk altındadır.



Geç saatlerde bulunmam planlı bir toplantı değil. Bu gece sizi ve bütün halkımızı üzen bir haberi bildireceğim.



Corona virüsle ile mücadelemizde ilk kez bir hastamı kaybettim.



Kendisi 89 yaşındaydı virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. İlk kaybımız olan beyefendiye Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimiz bu ölümü metanetle karşılamalıyız.



Pozitif sonuçların büyük kısmı iyileşmeyle sonuçlanıyor. Bunun için gerekli destek tedavisini veriyoruz.

Bu şekilde giriş yapanlar kontrolden geçirildi ve geçiriliyor. İzole edilen vakalar bulunmakta ve yakınları taranmakta. Önceden tanı konan hastalarımızın yakın çevresini tarıyoruz.

Toplam hasta sayımız 98 olmuştur.

Bir kez daha halkımıza baş sağlığı diliyorum. Tanı konan hastalarımıza geçmiş olsun diliyorum.



Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum. Hayatımızı bu şartlara göre düzenleyelim 1,5-2 ay direnelim.