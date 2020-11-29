MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Sağlık Bakanlığı 81 ile gönderdi! İşte favipiravir kullanımı...
ABONE OL
29.11.2020 - 10:31 |

Son dakika... Sağlık Bakanlığı 81 ile gönderdi! İşte favipiravir kullanımı...

Gelen son dakika haberine göre; COVID-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan ilaçların etkinliğinin sağlanması ve yanlış kullanımın önüne geçilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile ilaç kullanım broşürleri gönderildi.

Son dakika... Sağlık Bakanlığı 81 ile gönderdi! İşte favipiravir kullanımı...

Koronavirüs Bilim Kurulunun tanı ve tedavi rehberinde yer alan ilaçların kullanımında en çok karşılaşılan sorun olan “ilaç dozunun karıştırılması” konusuna broşürlerde açıklık getirildi.

Rehbere göre hem “Ayaktan izlenecek komplike olmayan veya hafif-orta pnömonisi olan olası/kesin Covid-19 olgularında” hem de “Yatış endikasyonu olan Covid-19 olgularında” Hidroksiklorokin ve/veya Favipiravir kullanımı öneriliyor.

İki ilacın da mutlaka hekim tavsiyesi ve gözetiminde kullanılması gerekiyor. Erken başlanan ve doğru dozlarda alınan ilaç tedavisinin, hastalığın ilerlemesini büyük ölçüde engellediği ve yoğun bakıma geçiş oranını düşürdüğü biliniyor.

Broşürlerde ilaçların kullanım zamanı ile dozlarına açıklık getiriliyor ve kullanımın uygun olmadığı hallere dikkat çekiliyor.

Buna göre Favipiravir’in ilk gün sabah ve akşam 8’er tane, devamında ise 4 gün boyunca yine sabah ve akşam 3’er tane içilmesi gerekiyor. Gebelerde ve emziren annelerde Favipiravir kullanılmıyor.

Hidroksiklorokin’in ise sabah ve akşam 1’er tane olmak üzere 5. günün sonunda toplam 10 tablet alınması öneriliyor. Bu ilaç ise kalp rahatsızlığı ya da ritim bozukluğu olanlarda kullanılmıyor.

Vatandaşlar aldıkları dozu, bu broşürler üzerinden işaretleyerek takip edebiliyor. Broşürde herhangi bir yan etki görüldüğünde veya şikayetler artarsa kişinin hekime başvurması gerektiği de vurgulanıyor.

Son dakika... Sağlık Bakanlığı 81 ile gönderdi İşte favipiravir kullanımı...

Son dakika... Sağlık Bakanlığı 81 ile gönderdi İşte favipiravir kullanımı...

Son dakika... Sağlık Bakanlığı 81 ile gönderdi İşte favipiravir kullanımı...

Son dakika... Sağlık Bakanlığı 81 ile gönderdi İşte favipiravir kullanımı...

Son dakika... Sağlık Bakanlığı 81 ile gönderdi İşte favipiravir kullanımı...

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Kan grubunun Covid-19'dan koruyucu bir yönü yokSağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kan grupları ile Covid-19 arasındaki ilişkiye dair, "Hangi kan grubu olursa olsun, her ne kadar çalışmalarda belirli kan gruplarında hastalarda daha nadir olduğu gösterilmiş olsa da tedbirler tüm kan grupları için aynıdır. Kişinin kan grubu ne olursa olsun, kan grubunun koronavirüsten koruyucu bir yönü yoktur" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Marketler - Bakkallar açık mı? Bugün marketler ve bakkallar saat kaça kadar açık? 29 Kasım 2020 Pazar günü mesai saatleri

Marketler - Bakkallar açık mı? Bugün marketler ve bakkallar saat kaça kadar açık? 29 Kasım 2020 Pazar günü mesai saatleri

Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

Korona partisine şok baskın!

Korona partisine şok baskın!

Köyde 4 kişi ölünce yaptılar! 'Onları yaşatmayı diliyoruz'

Köyde 4 kişi ölünce yaptılar! 'Onları yaşatmayı diliyoruz'

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet