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12.02.2021 - 19:03 | | AA

Son dakika: Samsun'da feci kaza! Baraj gölüne devrilen pikapta 3 kişi öldü

Samsun'un Bafra ilçesinde baraj gölüne devrilen pikaptaki 3 kişi öldü, 1 kişi kurtarıldı.

Son dakika: Samsun'da feci kaza! Baraj gölüne devrilen pikapta 3 kişi öldü

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen pikap, Kolay mevkisinde Derbent Baraj Gölü'ne devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son dakika: Samsunda feci kaza Baraj gölüne devrilen pikapta 3 kişi öldü


Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan pikaptaki 4 kişiden 3'ünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralı ise hastaneye kaldırıldı.

Son dakika: Samsunda feci kaza Baraj gölüne devrilen pikapta 3 kişi öldü


İstanbul'da korkunç olay! Eşini kömürlükte boğarak öldürdüFatih'te yaşayan Mahmut Gürler, iddiaya göre eşi Melek Gürler'i kömürlüğe götürüp boğarak öldürdü. Cinayetin ardından iş yerine giden koca, yakınlarını arayarak eşine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine eve giden yakınları genç kadının cansız bedenini buldu. Uzun yıllardır aileyi tanıdığını söyleyen Kadir Yavuz; "Daha önceden de uzaklaştırması vardı. Kumar oynuyordu. Tahminim eşinden para istedi. Bodruma indirmiş öldürmüş, öldürdükten sonra iş yerine tekrar gitmiş" dedi.
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