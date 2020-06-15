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15.06.2020 - 11:56 | | DHA

Son dakika... Savcılık düğmeye bastı! 9 kişi yakalandı

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi, şüphelilerden 9’u yakalandı.

Son dakika... Savcılık düğmeye bastı! 9 kişi yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan BYLOCK kullanıcısı  oldukları tespit edilen 15 şüpheli hakkında Ankara'da gözaltı kararı verdi. Şuana kadar yapılan operasyon sonucunda, Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 9 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerinin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediyor. 

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