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15.06.2020 - 12:40 |

Son dakika haberi: İstanbul'un 18 ilçesinde operasyon! 34 kişi yakalandı

Son dakika haberi... İstanbul'da FETÖ'ye yönelik 18 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberi: İstanbul'un 18 ilçesinde operasyon! 34 kişi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan ve örgütün hücre evlerinde saklandıkları belirlenenlere yönelik İstanbul’da çok sayıda ilçede yapılan operasyonda 34 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonda para ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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