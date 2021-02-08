Son dakika... Savcılıktan Enis Berberoğlu talebi

DAMLA GÜLER / İSTANBUL

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ikinci kez hak ihlali kararı verdiği Enis Berberoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yerel mahkemeye mütalaasını gönderdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen mütalaada Berberoğlu’nun başvurusunun AYM tarafından oy birliği ile kabul edildiği belirtilerek, “Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruları kabul ve karara bağlama noktasında Anayasaya tarafından yetkilendirilmiş olup kararları Anayasal olarak bağlayıcı niteliktedir” denildi. Mütalaada, yeniden yargılamanın kabulü, Berberoğlu hakkında verilmiş mahkumiyet hükmüne ilişkin infaz işlemlerinin durdurulması, sanığın hükümlü statüsü sona erdirilerek hakkında yapılacak yargılama da durma kararı verilmesi ve sanık Kadri Enis Berberoğlu hakkında TBMM'den dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke düzenlenmesi talep edildi.