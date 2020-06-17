Son dakika... Sedyedeki yaralÄ±yÄ± yumruklayan kardeÅŸler adliyeye sevk edildi!

Olay, dÃ¼n akÅŸam 20.00 sÄ±ralarÄ±nda, Topucak Mahallesi Bekir SÄ±tkÄ± ErdoÄŸan Caddesi Ã¼zerinde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Osman B., caddede yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada Ä°smet G. ve aÄŸabeyi Murat G. ile 'yan bakma' nedeniyle tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine taraflar birbirlerine bÄ±Ã§akla saldÄ±rdÄ±. Ã‡eÅŸitli yerlerinden yaralanan 2 kardeÅŸ, otomobilleriyle Karaman EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne gitti. KalÃ§asÄ±ndan yaralanan Osman B. de gelen ambulansla aynÄ± hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Osman B., sedye ile acil servise taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Ä°smet-Murat G. kardeÅŸlerin yumruklu saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. Arbede sÄ±rasÄ±nda devrilen sedyeden dÃ¼ÅŸen Osman B., polis veÂgÃ¼venlik gÃ¶revlilerince saldÄ±rganlarÄ±n elinden kurtarÄ±ldÄ±. ArdÄ±ndan da Ã¶zel bir hastaneye sevk edildi.

Hastanedeki tedavilerinin ardÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kardeÅŸler, bugÃ¼n adliyeye sevk edildi.

Ä°kilinin ifadelerinde, Osman B.â€™yi kendilerine yan baktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in dÃ¶vdÃ¼klerini sÃ¶yledikleri Ã¶ÄŸrenildi.

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