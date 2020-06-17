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17.06.2020 - 17:29 | | DHA

Son dakika... Sedyedeki yaralÄ±yÄ± yumruklayan kardeÅŸler adliyeye sevk edildi!

Gelen bir son dakika haberine gÃ¶re, Karamanâ€™da, 'yan baktÄ±ÄŸÄ±' gerekÃ§esiyle bÄ±Ã§akladÄ±klarÄ± Osman B.'ye, gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede, sedyede taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada yumrukla saldÄ±ran kardeÅŸler Ä°smet G. (25) ve Murat G.(32), adliyeye sevk edildi.

Olay, dÃ¼n akÅŸam 20.00 sÄ±ralarÄ±nda, Topucak Mahallesi Bekir SÄ±tkÄ± ErdoÄŸan Caddesi Ã¼zerinde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Osman B., caddede yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada Ä°smet G. ve aÄŸabeyi Murat G. ile 'yan bakma' nedeniyle tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine taraflar birbirlerine bÄ±Ã§akla saldÄ±rdÄ±. Ã‡eÅŸitli yerlerinden yaralanan 2 kardeÅŸ, otomobilleriyle Karaman EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne gitti. KalÃ§asÄ±ndan yaralanan Osman B. de gelen ambulansla aynÄ± hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Osman B., sedye ile acil servise taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Ä°smet-Murat G. kardeÅŸlerin yumruklu saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. Arbede sÄ±rasÄ±nda devrilen sedyeden dÃ¼ÅŸen Osman B., polis veÂgÃ¼venlik gÃ¶revlilerince saldÄ±rganlarÄ±n elinden kurtarÄ±ldÄ±. ArdÄ±ndan da Ã¶zel bir hastaneye sevk edildi.

Hastanedeki tedavilerinin ardÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kardeÅŸler, bugÃ¼n adliyeye sevk edildi.

Ä°kilinin ifadelerinde, Osman B.â€™yi kendilerine yan baktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in dÃ¶vdÃ¼klerini sÃ¶yledikleri Ã¶ÄŸrenildi.

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Camilerden corona virüs uyarÄ±sÄ±Edirneâ€™de koronavirüs salgÄ±nÄ± nedeniyle camilerden vatandaÅŸlara maske takmalarÄ± ve sosyal mesafeye uymalarÄ± için uyarÄ±lar yapÄ±ldÄ±. Polis ekipleri ÅŸehrin kalabalÄ±k yerlerine maskesiz girmek isteyen vatandaÅŸlara izin vermedi ve maske denetimi yaptÄ±.
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