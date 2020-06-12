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12.06.2020 - 11:53 |

Son dakika... Sevda Noyan'a 6 yıla kadar hapis cezası istendi

Gelen son dakika haberine göre, katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Sevda Noyan için iddianame hazırlandı.

Son dakika... Sevda Noyan'a 6 yıla kadar hapis cezası istendi

Son dakika haberine göre, Sevda Noyan hakkında 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan 3 ile 6 yıl arasında hapis cezası istendi. Bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle Sevda Noyan hakkında "tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

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