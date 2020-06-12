Son dakika... Sevda Noyan'a 6 yıla kadar hapis cezası istendi

Son dakika haberine göre, Sevda Noyan hakkında 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan 3 ile 6 yıl arasında hapis cezası istendi. Bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle Sevda Noyan hakkında "tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.