12.06.2020 - 11:53 |
Son dakika... Sevda Noyan'a 6 yıla kadar hapis cezası istendi
Gelen son dakika haberine göre, katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Sevda Noyan için iddianame hazırlandı.
Son dakika haberine göre, Sevda Noyan hakkında 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan 3 ile 6 yıl arasında hapis cezası istendi. Bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle Sevda Noyan hakkında "tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.