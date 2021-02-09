Olay, geÃ§en yÄ±l 1 Ekim gÃ¼nÃ¼ saat 23.00 sÄ±ralarÄ±nda merkez SelÃ§uklu ilÃ§esi Selahattin EyyÃ¼bi Mahallesi Buhari Sokak'ta meydana geldi. FÄ±rÄ±ncÄ±lÄ±k yapan evli Yunus BozdaÄŸ, eÅŸinden boÅŸanmÄ±ÅŸ, 1 Ã§ocuk annesi meslektaÅŸÄ± Muradiye KoÃ§cu ile birlikte yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Ã‡ift, evdeki eÅŸyalarÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ± nedeniyle tartÄ±ÅŸtÄ±. Muradiye KoÃ§cu'nun 11 EylÃ¼l gÃ¼nÃ¼ polise ÅŸikÃ¢yeti Ã¼zerine BozdaÄŸ hakkÄ±nda 1 ay uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± alÄ±ndÄ±. Karardan 3 gÃ¼n sonra Ã§iftin barÄ±ÅŸmasÄ± Ã¼zerine Muradiye KoÃ§cu, polis merkezine giderek ÅŸikÃ¢yetinden vazgeÃ§ti. Bunun Ã¼zerine BozdaÄŸ'Ä±n uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Muradiye KoÃ§cu, iddiaya gÃ¶re olay gÃ¼nÃ¼ evdeki eÅŸyalarÄ±nÄ± almak iÃ§in annesi DÃ¶ndÃ¼ KoÃ§cu ve kÄ±z kardeÅŸi Fatma KoÃ§cu ile birlikte eve geldi.

YERE YATIRIP TEKMELEMÄ°Åž

Ã‡ift arasÄ±nda eÅŸyalarÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ± konusunda evin Ã¶nÃ¼nde tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda Yunus BozdaÄŸ, Muradiye KoÃ§cuâ€™yu yere yatÄ±rarak dÃ¶vmeye baÅŸladÄ±. Bunun Ã¼zerine Ã§antasÄ±nda bulunan bÄ±Ã§aÄŸÄ± Ã§Ä±kartan Muradiye KoÃ§cu, BozdaÄŸ'a doÄŸru bÄ±Ã§aÄŸÄ± savurdu. Kalbinden bÄ±Ã§aklanan Yunus BozdaÄŸ, olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti. Elinde bÄ±Ã§akla olay yerinde bekleyen Muradiye KoÃ§cu ise suÃ§ aleti bÄ±Ã§akla birlikte polise teslim oldu.

'O BENÄ° Ã–LDÃœRECEKTÄ°'

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Muradiye KoÃ§cu, basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n "Neden Ã¶ldÃ¼rdÃ¼nÃ¼z?" sorusuna, "Onu Ã¶ldÃ¼rmek gibi bir niyetim yoktu. O beni Ã¶ldÃ¼recekti. Annemi dÃ¶vdÃ¼ler. Ben o bÄ±Ã§aÄŸÄ± kendimi korumak amaÃ§lÄ± aldÄ±m. PiÅŸmanÄ±m" dedi. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen KoÃ§cu, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.

EÅžYALARIN KADINA AÄ°T OLDUÄžU Ä°DDÄ°ASI

Tutuklu Muradiye KoÃ§cu'nun 'kasten adam Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan 5'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi. TanÄ±klarÄ±n dinlendiÄŸi duruÅŸmada KoÃ§cu'nun avukatÄ± evdeki eÅŸyalarÄ±n KoÃ§cu'ya ait olduÄŸunu belirterek, faturalarÄ±nÄ± mahkemeye sundu.

Mahkeme heyeti tanÄ±klarÄ±n dinlenmesinin ardÄ±ndan duruÅŸmayÄ± erteledi.