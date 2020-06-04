Son dakika... Siirt'te 2 köy, 1 bina karantinaya alındı!

Eruh ilçesine bağlı 2 köy kent merkezinde bir bina corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alındı.
Kent merkezi Bahçelievler Mahallesi Edip Turhan Caddesi Çelik Apartmanı ile Eruh ilçesine bağlı Bağgöze ve Kemerli köylerine giriş çıkışlar yasaklandı. Köy ve kent merkezindeki bir binada 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı.
Alacaklarını tahsil edemeyen kahveci duvara yazdı! “Veresiye Covid-19’a yakalanıp ölmüştür”Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde veresiye borçlarını toplayamayan kahvehane işletmecisi, borç yapmak isteyen duyarsız müşteriye, duvara astığı yazıyla, ‘veresiye Covid-19’a yakalanıp ölmüştür’ mesajını verdi. Kahvehaneye gelen vatandaşlar, yazıyı şaşkınlıkla okudu.