MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Siirt'te 2 köy, 1 bina karantinaya alındı!
ABONE OL
04.06.2020 - 11:41 | | İHA

Son dakika... Siirt'te 2 köy, 1 bina karantinaya alındı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Siirt’in Eruh ilçesine bağlı 2 köy ve kent merkezinde bir bina corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Son dakika... Siirt'te 2 köy, 1 bina karantinaya alındı!

Eruh ilçesine bağlı 2 köy kent merkezinde bir bina corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alındı.

Kent merkezi Bahçelievler Mahallesi Edip Turhan Caddesi Çelik Apartmanı ile Eruh ilçesine bağlı Bağgöze ve Kemerli köylerine giriş çıkışlar yasaklandı. Köy ve kent merkezindeki bir binada 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı.

Alacaklarını tahsil edemeyen kahveci duvara yazdı! “Veresiye Covid-19’a yakalanıp ölmüştür”Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde veresiye borçlarını toplayamayan kahvehane işletmecisi, borç yapmak isteyen duyarsız müşteriye, duvara astığı yazıyla, ‘veresiye Covid-19’a yakalanıp ölmüştür’ mesajını verdi. Kahvehaneye gelen vatandaşlar, yazıyı şaşkınlıkla okudu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme! Zaman aşımı durduruldu

Son dakika! Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme! Zaman aşımı durduruldu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

Kurban Bayramı ayın kaçında? Kurban Bayramı kaç gün sürüyor?

Kurban Bayramı ayın kaçında? Kurban Bayramı kaç gün sürüyor?

Sıradaki Haber