Son dakika... Sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük sızma ve saldırı girişimleri önlendi. Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.