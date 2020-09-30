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30.09.2020 - 10:33 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika... Sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük sızma ve saldırı girişimleri önlendi. Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

Son dakika... Sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi

Sokak ortasında taciz edilen Dilan, karşı koyunca tekme tokat dövüldüİzmir'in Buca ilçesinde yürüyerek evine giden Dilan Tutka (26), kendisini takip eden Umut Çoğalan tarafından önce elle taciz edildi ardından elbiseleri yırtılarak, saldırıya uğradı. Karşı koyması üzerine tekme tokat dövülen genç kızı, Çoğalan'ın elinden vatandaşlar kurtardı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklanırken, DHA'ya konuşan Dilan Tutka, "Beni öldürmediğine şükrediyorum" dedi.
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