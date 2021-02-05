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05.02.2021 - 16:50 | | Mithat Yurdakul / DHA

Son dakika! Süt ve döner rezaletinden sonra yeni skandal! İşletmenin faaliyeti durduruldu

Gelen bir son dakika haberine göre; Bir süt sağım tesisinde içi süt dolu kazanda yıkanan kişi ve döner paketleme fabrikasındaki tepki çeken görüntülerin ardından bir video da Mersin'den geldi. Fırında kaydedilen görüntüler büyük tepki çekti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan kontrol ve denetim sonucunda; işletmenin faaliyeti 30 gün süre ile durdurulmuştur." açıklaması yer aldı.

Sosyal medya uygulaması TikTok'ta yayınlanan görüntüler büyük tepki çekti. Mersin'de kaydedilen görüntülerdeki kişinin, fırında tepsiye dizilen ekmek hamuruyla yaptıkları sosyal medyada en çok konuşulan görüntüler arasına girdi. Eldivensiz bir şekilde ekmek hamurunu açıp, arasına dondurma koyan kişi bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Hijyen kurallarını ihlal eden fırıncının, ekmek hamurunu ikiye ayırıp arasına dondurma koyup, çubuğu da yaladığı görülüyor.

BAKANLIK: İŞLETMENİN FAALİYETİ 30 GÜN DURDURULDU

Tarım ve Orman Bakanlığı, Mersin'in Tarsus ilçesinde ekmek fırınında ekmek hamuruna dondurma, cips, kek gibi malzemeler konulmasına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Söz konusu görüntülerin ihbar kabul edilerek incelendiği, videonun çekildiği fırın işletmesinin Kırklarsırtı Mahahallesi Tarsus adresinde tespit edildiği belirtildi. İlçe Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından 5 Şubat 2021 tarihinde ilgili işletmenin kontrol edilip denetlendiği kaydedilerek, "Yapılan kontrol ve denetim sonucunda; işletmenin faaliyeti 30 gün süre ile durdurulmuştur. Ayrıca işletmeye üretim hijyeninden kaynaklı sebeplerden dolayı 15 bin 203 TL, hijyen belgesi olmamasından dolayı 3 bin 180 TL olmak üzere toplamda 18 bin 383 TL idari para cezası uygulanmıştır. Görüntülerden dolayı da savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.

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