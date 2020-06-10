10.06.2020 - 15:49 | | AA
Son dakika... TBMM'den corona virüs açıklaması! 'Pozitif çıktı...'
Gelen son dakika haberine göre, TBMM Başkanlığı'ndan, "TBMM ana binada korona karantinası" iddialarına ilişkin yapılan bilgilendirmede, "TBMM Genel Sekreterliğinde bir çalışanın geçtiğimiz hafta corona virüs testi pozitif çıkmış ve söz konusu personel cuma gününden bu yana işe gelmemektedir. Ancak temas edenlerin de şüphe oluşturmaması açısından personel değişimi yapılmış, Genel Sekreterliğin karantinaya alınması gibi bir durum söz konusu değildir." denildi.
Son dakika haberine göre, TBMM Başkanlığı, "TBMM ana binada corona karantinası" iddialarına ilişkin bilgilendirme yaptı.
TBMM Genel Sekreterliğinde bir çalışanın geçen hafta corona virüs testinin pozitif çıktığı ve söz konusu personelin cuma gününden bu yana işe gelmediği vurgulanan bilgilendirmede, "Ancak temas edenlerin de şüphe oluşturmaması açısından personel değişimi yapılmış, Genel Sekreterliğin karantinaya alınması gibi bir durum söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.
Bakan Kurum'dan 'Kentsel dönüşüm' paylaşımıSon dakika haberine göre resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Kalıcı bir çözüm için geçici bir vedaya 'evet' deyin. Geride kalanlar için çok geç olmadan binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın' dedi.