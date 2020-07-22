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22.07.2020 - 18:00 | | DHA

Son dakika... Tekirdağ'da orman yangını! Ekiplerin çalışması sürüyor

Gelen bir son dakika haberine göre, Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinin Cambazdere ve Çınaraltı mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan helikopterler ve karadan itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Yangın, akşam saatlerinde, Hayrabolu ile Malkara ilçeleri arasındaki kırsal Cambazdere ve Çınaraltı mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Bölgeden yükselen alevleri ve dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle arozözler ve helikopter sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için köylülerin de desteğiyle çalışma başlatıldı.

 

    Tekirdağ Hayrabolu'da orman yangınıTekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinin Cambazdere ve Çınaraltı mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan helikopterler ve karadan itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
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