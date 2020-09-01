Son dakika... Terör örgütünün sözde Türkiye emiri yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in önemli planlarla yakalandığını ve tutuklandığını bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet teşkilatına tebrik ve teşekkürlerini bildirerek, "DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı." bilgisini verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Soylu, "Terörist Mahmut Özden'e ulaşıldı. Evinde yapılan aramalarda dijital meteryal ve bilgisayarlarına el konuldu. Irak ve Suriye’den talimatlar aldığı 10-12 kişilik gruplarla Türkiye’de eylem hazırlığında olduğu, silahların gömüleceği yerlere kadar belirledikleri ortaya çıktı.

Siyasi ve devlet adamlarını kaçırıp Suriye tarafına götürme planı içinde olduğu belirlendi. Operasyon devam ediyor. Şu anda onunla bağlantılı elimizde sorguları devam eden DEAŞ mensupları söz konusu" dedi.