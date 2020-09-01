MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Terör örgütünün sözde Türkiye emiri yakalandı
ABONE OL
01.09.2020 - 10:32 | | milliyet.com.tr / AA

Son dakika... Terör örgütünün sözde Türkiye emiri yakalandı

Son dakika gelen habere göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin yakalandığını ve tutuklandığını duyurdu.

Son dakika... Terör örgütünün sözde Türkiye emiri yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in önemli planlarla yakalandığını ve tutuklandığını bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet teşkilatına tebrik ve teşekkürlerini bildirerek, "DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı." bilgisini verdi.

Son dakika... Terör örgütünün sözde Türkiye emiri yakalandı

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Soylu, "Terörist Mahmut Özden'e ulaşıldı. Evinde yapılan aramalarda dijital meteryal ve bilgisayarlarına el konuldu. Irak ve Suriye’den talimatlar aldığı 10-12 kişilik gruplarla Türkiye’de eylem hazırlığında olduğu, silahların gömüleceği yerlere kadar belirledikleri ortaya çıktı.
Siyasi ve devlet adamlarını kaçırıp Suriye tarafına götürme planı içinde olduğu belirlendi. Operasyon devam ediyor. Şu anda onunla bağlantılı elimizde sorguları devam eden DEAŞ mensupları söz konusu" dedi.

    Pala ve sopalı esnaf kavgasında ortalık savaş alanına döndüBursa'da alacaklı olduğu eski çalıştığı dönerciye giden adam patronuyla tartışmaya başladı. Tartışmanın cadde ortasına kavgaya dönüştüğü olayda pala ve sopalar konuştu. Kavga sırasında 1 kişi palayla yaralanırken o anlar kameraya yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bursluluk sınav giriş belgesi nasıl alınır 2020? İşte İOKBS sınav giriş belgesi alma ekranı...

    Bursluluk sınav giriş belgesi nasıl alınır 2020? İşte İOKBS sınav giriş belgesi alma ekranı...

    Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

    Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

    10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

    10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

    2020 Üniversite kayıt tarihleri | Elektronik üniversite kayıtları için son gün ne zaman?

    2020 Üniversite kayıt tarihleri | Elektronik üniversite kayıtları için son gün ne zaman?

    Sıradaki Haber