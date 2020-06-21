Son dakika...Tümörü olduğu sanılan eşeğin yüzünden tükürük bezi taşı çıktı!

Nif Dağı'na barınağındaki hayvanlar için ot toplamaya giden Sibel Çakır, otların arasında başıboş haldeki hasta eşeği gördü. Eşeğe yakından bakmak için yanına giden Çakır, ağzının ve burnunun içinin böceklerle dolu olduğunu ve yüzünün bir kısmının şiş olduğunu gördü. Çakır, eşeği Kemalpaşa'da bulunan ve hastalıklı, engelli, şiddet görmüş birçok hayvanın tedavi edildiği Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na götürdü. Yanağındaki şişliğin tümör sanıldığı eşek, veteriner hekim tarafından ameliyat edildi. Operasyonda şişliğin tümör değil, ağzının içinde zamanla oluşan tükürük bezi taşı olduğu ortaya çıktı. Bu anları görüntüleyen Sibel Çakır, eşeğin tedavilerinin tamamlandıktan sonra barınakta kalacağını söyledi. Çakır, aynı zamanda, gönüllü hayvanseverlerin ameliyattan sonra pansuman yapılması için gereken ilaçları barınağa gönderebileceklerini de duyurdu.

'Nif' adı verilen eşeğin tedavilerinin devam ettiğini belirten Sibel Çakır, "Barınağa getirdiğimizde, yanaklarından iki leğen dolusu irin boşaldı. Enfeksiyon tedavisi yapıldı. Ameliyatta korkunç bir hadise oldu. 250-300 grama yakın, deve kuşu yumurtası büyüklüğünde bir tükürük bezi çıktı. Bayağı doku kaybı oldu. Havalansın diye açtık. Bir, bir buçuk yılda dokular iyileşecek. İnsanlar bu eşekleri alıyorlar, işleri bitince veya yaşlanınca atıyorlar. Böyle bir şey olmamalı, bu insanlığa yakışmaz. Bu hayvanlar emektar hayvanlar, soyları tükenme aşamasına gelmiş, dünyada koruma altına alınmış hayvanlar" diye konuştu.