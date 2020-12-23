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23.12.2020 - 18:50 | | AA

Son dakika... Türkiye ilan etmişti! 'Oruç Reis' yola çıktı

Gelen son dakika haberine göre; Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına devam etmek üzere Antalya Limanı'ndan ayrıldı.

Son dakika... Türkiye ilan etmişti! 'Oruç Reis' yola çıktı

Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamlayarak 30 Kasım'da Antalya Limanı'na dönen geminin bakımları ve yakıt ikmali gerçekleştirildi.

Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 15 Haziran 2021'e kadar sürecek yeni Navtex (denizcilere duyuru) ilanının ardından, Oruç Reis sismik araştırma gemisi Antalya Limanı'ndan ayrıldı.

Oruç Reis'e bölgedeki çalışmalarında eşlik edecek "Ataman" ve "Cengizhan" isimli gemiler de limandan hareket etti.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Oruç Reis'in limandan ayrılışını görüntüledi.

Son dakika... Türkiye ilan etmişti Oruç Reis yola çıktı


Oruç Reis'in daha önce 29 Kasım 2020'ye kadar bölgede çalışma yapacağı ilan edilmiş, Demre sahasındaki çalışmaların ardından gemi 30 Kasım'da Antalya'ya dönmüştü.

Sismik araştırma gemisi doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis'te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik jeofizik araştırmaları yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar 2 boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

Son dakika... Türkiye ilan etmişti Oruç Reis yola çıktı


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