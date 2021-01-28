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28.01.2021 - 11:46 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Türkiye 'ilk kez oldu' deyip duyurdu! NATO uçağına yapıldı

Gelen son dakika haberine göre; Türk Hava Kuvvetleri'ne ait KC135R tanker uçağı, ilk kez bir gece görevi esnasında NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına yakıt ikmali yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Almanya’dan kalkan ve Güvence Tedbirleri kapsamında görev yapan NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağıyla Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı. Bu görevle, bir NATO uçağına ilk kez gece görevi esnasında havadan yakıt ikmali sağlanmış oldu.

Son dakika... Türkiye ilk kez oldu deyip duyurdu NATO uçağına yapıldı

 

Türkiye 'ilk kez oldu' deyip duyurdu! NATO uçağına yapıldıTürk Hava Kuvvetleri'ne ait KC135R tanker uçağı, ilk kez bir gece görevi esnasında NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına yakıt ikmali yaptı.
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