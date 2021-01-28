28.01.2021 - 11:46 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Türkiye 'ilk kez oldu' deyip duyurdu! NATO uçağına yapıldı
Gelen son dakika haberine göre; Türk Hava Kuvvetleri'ne ait KC135R tanker uçağı, ilk kez bir gece görevi esnasında NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına yakıt ikmali yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Almanya’dan kalkan ve Güvence Tedbirleri kapsamında görev yapan NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağıyla Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı. Bu görevle, bir NATO uçağına ilk kez gece görevi esnasında havadan yakıt ikmali sağlanmış oldu.