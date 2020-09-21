21.09.2020 - 20:57 | | AA
Son dakika... Türkiye'den çok sert Ermenistan açıklaması: Ateşle oynamayı derhal kesmeli
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir Azerbaycan askerini şehit ettiğini belirterek, "Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli." uyarısında bulundu.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yukarı Karabağ'ı hukuksuzca işgal eden Ermenistan, şimdi de Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek, bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti. Şehidimize Allah'tan rahmet, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileriz. Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli." ifadeleri kullanıldı.
Yukarı Karabağ’ı hukuksuzca işgal eden Ermenistan, şimdi de Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti. Şehidimize Allah’tan rahmet, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileriz. Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 21, 2020
Bolu'da karantina kuralını ihlal eden 3 kişi yurda yerleştirildiBolu'da, karantina kuralını ihlal eden 3 kişi, kent merkezinde uygulama yapan polis ekipleri tarafından yakalandı. Karantinada olması gerekirken dışarıda gezen 3 kişi Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Seyyide Nefise Yurdu'nda karantinaya alındı.