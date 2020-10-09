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09.10.2020 - 16:13 |

Son dakika... Türkiye'den Yunanistan'a Lozan uyarısı

Gelen son dakika haberine göre; Türkiye, yeni bir NAVTEX ile 1923 Lozan Antlaşması çerçevesinde Midilli Adası'nın gayri askeri statüsünün ihlal edildiğini ilan etti.

Son dakika... Türkiye'den Yunanistan'a Lozan uyarısı

İzmir istasyonu tarafından yayınlanan NAVTEX'te "LA08-215/20 numaralı NAVTEX mesajı ile Midilli Adasının 1923 Lozan Barış Anlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir." denildi.

Son dakika... Türkiyeden Yunanistana Lozan uyarısı

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