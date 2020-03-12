Son dakika: Üniversiteler tatil oldu mu? YÖK toplantısı ardından resmi açıklama geldi

Tüm dünyayı etkileyen Corona Virüsü nedeniyle araştırmalar sürüyor. Milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren durumla ilgili bir son dakika gelişmesi daha yaşandı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, üniversitelerin tatil edildiğini açıkladı. Peki Üniversiteler hangi tarihlerde tatil edildi?

ÜNİVERSİTELER TATİL OLDU!



Korona virüse karşı alınacak önlemler değerlendirildi. Bugüne kadar etkin bir mücadele verdik. - Bu süreci hep beraber atlatmamız önemlidir. Vatandaşlar paniğe kapılmasın. Sorun küresel ama mücadele ulusal. - İlgili kurumlarımızın tavsiyelerinin dikkate alınması önemlidir. - İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edilecek. - Üniversiteler 16 Mart'ta 3 haftalık tatil edilecek. Tatilin nasıl koordine edileceğini YÖK ayarlayacak. - Spor müsabakaları uzmanların yaptığı tavsiyeler çerçevesinde Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak. - Devamında çocuklarımız okula gitmeden evden internet ve televizyondan devam edecekler.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TATİL EDİLDİ

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, koronavirüs nedeniyle 20-26 Nisan arasında yapılması planlanan bahar tatilini 16-29 Mart arasına aldıklarını açıkladı.

Üniversite, normal şartlarda bir hafta olan bahar tatilini, iki haftaya çıkarmış oldu.

MEF ÜNİVERSİTESİ'NDEN TATİL KARARI

MEF Üniversitesi, koronavirüs nedeniyle İngilizce hazırlık sınıflarının internet üzerinden ders almaları kararı aldı. Üniversite ayrıca, hazırlık sınıfı dışındaki tüm bölümlerin 12-13 Mart günlerinde tatil olacağını açıkladı. 16-20 Mart tarihlerinde ise tüm dersler internet üzerinden olacak.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ BAHAR TATİLİNİ ÖNE ÇEKTİ

Kadir Has Üniversitesi, koronavirüsü nedeniye alınan önlemler kapsamında bahar tatilini öne çekti. Üniversite derslere mücbir bir durum oluşmadığı sürece 23 Mart günü başlayacağını duyurdu.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanması sonrası alınan önlemler artıyor. Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz de, üniversitelerinde koronavirüsü ile ilgili aldıkları önlemler kapsamında bahar tatilininin öne çekilerek 11-20 Mart tarihleri arasına aldıklarını, derslerin mücbir bir durum oluşmadığı sürece 23 Mart günü başlayacağı bilgilendirmesinde bulundu.

TÜM ETKİNLİKLER İPTAL

Üniversitelerinin tüm fakülte ve birimlerinin 11 Mart - 30 Nisan tarihleri arasına planlanmış oldukları ulusal ve uluslararası tüm etkinlikler iptal edildiğine de açıklamasında vurgu yapan Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, 30 Nisan 2020 tarihine kadar tüm yurtdışı görevlendirmeler ve seyahatler de (üniversite destekli veya kişisel) iptal edilmiştir. Geçtiğimiz 14 gün içinde herhangi bir ülkeye seyahat (üniversite destekli veya kişisel) etmiş olan tüm öğretim üyelerimiz, çalışanlarımız ve öğrencilerimizden Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının önerdiği önlemler uyarınca Türkiyeye giriş yaptıkları tarihten itibaren 14 günlük bir izolasyon sürecini tamamlamalarını zorunlu kıldık dedi.

Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz şunları söyledi: Ayrıca Üniversitemiz içerisine her blokta kullanabilecek el dezenfektanları yerleştirilmiştir. Bahar Tatili süresince akademik ve idari personelimiz çalışmalarına evden devam edecek olup, bu dönemde tüm üniversite alanlarımızı kapsayacak detaylı bir ortam dezenfektasyonu çalışması gerçekleştirilecektir. Aldığımız tüm önlemler konusunda öğrencilerimizi ve çalışanlarımızı düzenli olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz.

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Koronavirüsü nedeniyle derslere uzaktan devam etme kararı aldı. Karar, öğrencilere ve akademik kadroya da bildirildi.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Türkiye'de koronavirüs vakası görülmesinin ardından öğrencilerinin eğitim-öğretim süreçlerinin aksamaması için 16-30 Mart tarihleri arasında tüm dersleri, online platformlarda devam ettirme kararı aldı. Üniversite yönetimi online derslerin programının hafta sonu itibariyle duyurulacağını açıkladı. Kararın alınmasında öğrencilerin, koronavirüsün yarattığı panik ve kaygı sürecini sağlıklı bir şekilde geçmeleri ve eğitim öğretimlerinin aksamamasının amaçlandığı ifade edildi. Üniversitenin konu hakkındaki kararları için resmi duyurularının dikkate alınmasına ve virüsten korunma adına yapılan duyurulara itibar edilmesi belirtildi.

AKEV ÜNİVERSİTESİ'NDE EİTİME 2 GÜN ARA



Antalya AKEV Üniversitesi'nde eğitime iki gün ara verildi. Bu süreçte üniversitenin tüm alanlarının dezenfekte edileceği kaydedildi.

Antalya AKEV Üniversitesi, corona virüs salgını nedeniyle dezenfeksiyon işlemi başlatıyor. Alınan kararla üniversitede öğretime iki gün ara verildi. Bu süreçte üniversitenin tüm alanları temizlenirken, dezenfeksiyon işlemi yapılacağı kaydedildi. Bu sayede öğrenci ve akademisyenlerin sağlığının ve olası bir olumsuzluğun önlenmesinin planlandığı belirtildi.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ'NDE CORONA VİRÜS ÖNLEMİ

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Muhsin Kar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında personelin yurt dışına çıkışlarının durdurulduğunu bildirdi.

Rektör Kar, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 30 Nisan'a kadar üniversite personelinin yurt dışına çıkışlarının durdurulduğunu ve yapılan görevlendirmelerin iptal edildiğini söyledi.

Yurt dışından bilim insanı ve öğrenci gelişlerinin de askıya alındığını belirten Kar, şunları kaydetti:

"Kazakistan'dan gelecek 30 kadar öğrencinin programını şimdilik durdurduk.16 ülkeden bilim insanının katılacağı Uluslararası Enerji, Finans ve Ekonomi Kongresi de iptal edildi. Bu uygulama 30 Nisan'a kadar sürecek. Ondan sonra duruma göre hareket edeceğiz. Sağlık Bakanlığımızın mücadelesinde durumdan vazife çıkararak sorumluluk aldık. Her kurum ve kişinin sorumluluk alarak gerekli önlemleri, tedirginlik oluşturmadan alması gerektiği düşüncesindeyim. Öğrencilerimiz ve şehrimiz için böyle bir önlemin gerekli olduğunu düşündük. Üniversitemiz, şehrimizin dış dünyaya açılan önde gelen kurumu."

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SANAL SINIF OLUŞTURACAK

Koronavirüsü nedeniyle üniversitelerinin senatosunun acil eylem planını görüşmek üzere toplandığına dikkat çeken Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, NeoTech kampüsümüzün sağladığı bilgi teknoloji ve iletişim altyapı olanakları sayesinde, hem bilgisayar hem de mobil cihazlar üzerinden uzaktan canlı ders yapılmasına imkan veren sanal sınıf platformumuzla öğrencilerimizin eğitim-öğretimlerinin aksamayacağını ifade etmek isterim dedi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Kocanın Türkiyede ilk koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlandığını belirtmesinin ardından tüm ülke alarma geçti. Türkiye dahil 115 ülkeye yayılan salgından korunmak isteyen vatandaşlar kişisel önlemlerini alırken, kamu ve özel kurumlar da tedbirlerini arttırdı. Kurumlar kapalı alanlarda temizlik ve hijyen uygulamalarına başladıklarını duyurdu.

Öte yandan öğrenciler ve veliler okulların tatil ilan edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Nişantaşı Üniversitesi Senatosu da koronavirüse karşı alınan ve alınacak tedbirleri değerlendirmek üzere olağanüstü toplandı. Toplantıda olası bir örgün öğretime ara verilmesi halinde nasıl bir yol izleneceği ve Dünya Sağlı Örgütü (WHO) ile Sağlık Bakanlığının uyarıları kapsamında alınan fiziksel önlemler konuşuldu.

SANAL SINIF PLATFORMU

Senatoda alınan kararları anlatan Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, Koronavirüs nedeniyle birçok ülkede virüsün yayılmasının engellenmesi kapsamında üniversitelerin örgün öğretim derslerine ara verdiklerini gözlemliyoruz. Ülkemizde de görülen koronavirüs dolayısıyla Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) benzer önlemleri bizim ülkemizde de alabileceğini öngörerek üniversitemiz senatosu acil eylem planını görüşmek üzere toplandı. NeoTech kampüsümüzün sağladığı bilgi teknoloji ve iletişim altyapı olanakları sayesinde, hem bilgisayar hem de mobil cihazlar üzerinden uzaktan canlı ders yapılmasına imkan veren sanal sınıf platformumuzla öğrencilerimizin eğitim-öğretimlerinin aksamayacağını ifade etmek isterim dedi.

FİZİKSEL ÖNLEMLER ARTTIRILDI

Online eğitime tamamen hazır olmakla beraber fiziksel olarak da birtakım önlemler aldıklarını kaydeden Prof. Dr. Şenay Yalçın, Öğrencilerimizin sağlığı birinci önceliğimiz. Bu sebeple Dünya Sağlı Örgütü (WHO) ve Sağlık Bakanlığının bildirdiği gerekli tüm fiziki önlemleri de almış bulunuyoruz. Yerleşkenin farklı noktalarına enfeksiyondan korunma ve kişisel hijyen ile ilgili bilgilendirmelerin olduğu yazılar asıldı. Akademik ve idari kadromuz ile öğrencilerimize hem Türkçe hem de İngilizce olacak şekilde bilgilendirme metinleri paylaşıldı. Aynı zamanda farklı noktalara el dezenfektanları yerleştirdik. El ile temas sağlanan yüzeyleri belirli aralıklarla alkol bazlı dezenfektanlarla temizliyoruz. Isı kazanım cihazları kapatılarak yüzde 100 temiz hava sirkülasyonu da sağlıyoruz şeklinde açıklamada bulundu.