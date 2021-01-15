Son Dakika... Uyarılar peş peşe gelmişti! İstanbul'a kar sürprizi

Son dakika haberine göre, İstanbul'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Kentte birkaç gündür süren yağışlı hava, gece saatlerinde bazı yüksek bölgelerde kar şeklinde devam ediyor. Başakşehir ve Arnavutköy'de kar yağışı etkisini gösteriyor. Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde de sulu kar görülüyor.

Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca Tepesi'nde yoğun kar etkili olurken, bazı bölgelerde sulu kar ve yağmur gözleniyor. Ana yollarda kar küreme ve tuzlama araçlarıyla önlem alan Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, karın etkili olduğu bölgelerde çalışmalara başladı.

Özellikle Anadolu yakasında bulunan Çamlıca tepesine lapa lapa yağan karla birlikte beyaza büründü. Yağan karla birlikte görüntülenen İstanbul boğazı ve Çamlıca Camii eşsiz manzara oluşturdu.