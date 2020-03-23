Son dakika... Uzaktan eğitimde ilk ders! Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar

Son dakika haberi I Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Değerli ailelerimiz bu süreçte en büyük destekçimiz sizler olacaksınız. Evde küçük kardeşlerimiz varsa lütfen çocuklarımızın derslerini dinlemesine özen gösterin. Bizler bu açığı çocuklarımızın en iyi kitap okuyarak atlatmasını sağlayabiliriz. Sizler de okuyarak onlara destek olmaya gayret edin.Sizler anne baba olarak bu süreçte sakin olun ve sürecin devletin kontrolü altında olduğunu ve güvende olduğunu belirtin. Lütfen çocuklarınızı dinleyin. Her zamankinden daha fazla anlayışınızla bu süreci atlatacağınıza inanıyorum.