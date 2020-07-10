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10.07.2020 - 10:16 | | DHA/AA

Son dakika... Van'daki tekne faciasında ölü sayısı 16'ya yükseldi!

Gelen bir son dakika haberine göre, Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden 3'ünün daha cesedine ulaşıldı. Ölü sayısı 16'ya yükseldi.

Son dakika... Van'daki tekne faciasında ölü sayısı 16'ya yükseldi!

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber  alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılmasına yönelik  çalışmalar devam ediyor. 

Çarpanak Adası açıklarında Jandarma, Su Altı Arama Kurtarma (SAK),  Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri,  4 sonar ve 4 ROW cihazıyla batan teknenin bulunduğu bölgede, çalışmalarını  sürdürüyor.

Van Gölü'nün yüzeyinde ve kıyılarda yürütülen çalışmalarda yabancı  uyruklu oldukları değerlendirilen 3 kişinin daha cesedi bulundu. Böylece ulaşılan ceset sayısı 16'ya yükseldi.

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Van Gölü'nde batan göçmen teknesinin yeri tespit edildi

- OLAY

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van  Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine  mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla  göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası  açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuş ve 5 kişi tutuklanmıştı.

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81 ilin atık suyunda korona virüs incelemesi! İstanbul'u geçti...Türkiye'de koronavirüsün atık sulardaki varlığının araştırılması için devam eden çalışmalarda ilk sonuçlar alındı. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Alpaslan Kocamemi, "Analizlere bakıldığında atık suda SARS-CoV2'yi en yoğun olarak biz bugüne kadar, Konya ilinde gözlemledik. Konya ilini takip eden İstanbul'du. İstanbul ve Konya açık ara diyelim, onları takiben ise Bursa, İzmit, İzmir ve Antalya'nın bazı bölgelerinde virüs konsantrasyonlarına gözlemlenebilir mertebede rastladık" dedi.
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