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27.07.2020 - 11:22 |

Son dakika... Yıldırım-3 Ağrı Dağı operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı-Iğdır-Kars İllerinde 'YILDIRIM-3 AĞRI DAĞI' operasyonunun başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı-Iğdır-Kars illerinde 'Yıldırım-3 Ağrı Dağı' operasyonunun başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bahse konu operasyonda, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH)  ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1170 personel (86'sı operasyonel tim) görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir" denildi.

Son dakika... Yıldırım-3 Ağrı Dağı operasyonu başlatıldı

Son dakika... Yıldırım-3 Ağrı Dağı operasyonu başlatıldı

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